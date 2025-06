Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: il Molise celebra l’autosufficienza e promuove la solidarietà

Dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la Giornata mondiale del donatore di sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. La data scelta è legata al giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema ABO (il più importante tra i sistemi di gruppi sanguigni umani in ambito trasfusionale) e, nel 1900, del fattore Rhesus (uno specifico antigene proteico sulla superficie dei globuli rossi).

Le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti permettono di salvare milioni di vite ogni anno, e contribuiscono a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche.

In Molise, sono circa 8500 mila i donatori e per il sangue intero, in regione, è stata raggiunta l’autosufficienza, coprendo l’85% del fabbisogno. Proprio per ricordare l’importanza di questa giornata sono state promosse delle iniziative presso i servizi trasfusionali di Campobasso, Isernia e Termoli.