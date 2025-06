Via Gualterio ad Agnone come una pista: nessuna segnaletica, rischio costante per pedoni

Agnone – Una strada che dovrebbe essere presidio di sicurezza per bambini e famiglie si è trasformata, nel tempo, in una vera e propria pista per auto e moto. È la situazione denunciata da numerosi residenti e genitori che ogni giorno percorrono via Gualterio, arteria parallela al corso principale di Agnone e punto di passaggio per chi accompagna i propri figli all’asilo nido, alle scuole primarie e secondarie della zona.

Quella che dovrebbe essere una zona scolastica tutelata e segnalata in modo adeguato, è invece priva di ogni tipo di sicurezza: nessuna segnaletica orizzontale, nessun cartello, nessuna striscia pedonale, e neppure un semplice dissuasore di velocità. Le auto e soprattutto le moto di grossa cilindrata sfrecciano a velocità sostenute, trasformando la strada in un potenziale teatro di incidenti gravi.

«Questa mattina una moto ha attraversato via Gualterio a tutta velocità – racconta un cittadino – senza alcun rispetto per l’ambiente circostante. Ha sfiorato una tragedia. È impensabile che in una zona frequentata da bambini e anziani. non ci sia il minimo controllo».

I residenti chiedono a gran voce un intervento immediato dell’amministrazione comunale. Le richieste sono chiare: ripristino della segnaletica, installazione di cartelli di avviso e dossi rallentatori, oltre a un possibile monitoraggio delle velocità attraverso controlli mirati.

L'appello è accorato: “Aspettiamo forse che accada qualcosa di irreparabile prima di intervenire? Questa strada serve le scuole, e va protetta come tale. I nostri figli hanno diritto di andare a scuola in sicurezza”.

Al momento, nessuna risposta ufficiale è arrivata da parte del Comune. Ma i cittadini promettono di non fermarsi qui: se la situazione non verrà affrontata, si dicono pronti a mobilitarsi anche con una raccolta firme e proteste pubbliche.