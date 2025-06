Capracottaâ€“Castel del Giudice: in fase di completamento i lavori sulla S.P. 84 Istonio Sangrina

CAPRACOTTA. In questi giorni si stanno concludendo i lavori di sistemazione e ammodernamento della Strada Provinciale n. 84 "Istonio Sangrina", l’arteria che collega Capracotta a Castel del Giudice, in Alto Molise. Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e la mobilità del territorio, reso possibile grazie a un finanziamento inserito nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, approvato con le delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018.

L’appalto e l’esecuzione dell’opera sono stati curati dalla Provincia di Isernia, ente proprietario della strada. Nonostante le immancabili difficoltà che spesso accompagnano le opere pubbliche — tra ritardi e polemiche, talvolta anche strumentali — i lavori sono stati portati avanti con determinazione e competenza, superando ogni ostacolo grazie all’impegno condiviso e, soprattutto, alla professionalità dei tecnici provinciali.

"Desidero esprimere, a nome dell’intera comunità di Capracotta, un sentito ringraziamento ai tecnici e a tutti coloro che hanno lavorato con serietà e passione alla realizzazione di questo intervento" — ha dichiarato il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione — "È grazie al loro impegno che oggi possiamo contare su una strada più sicura, più moderna e più adeguata alle esigenze di un territorio come il nostro."

Con questo intervento, la S.P. 84 si presenta oggi come un’infrastruttura completamente rinnovata, capace di offrire una migliore percorribilità a cittadini, turisti e operatori economici. Un’opera che, guardando al futuro, assume un valore ancor più rilevante: una volta completato anche l’ultimo tratto della Fondovalle Sangro, tra Quadri e Gamberale, i collegamenti verso l’autostrada A14 saranno notevolmente più agevoli.

"Si tratta di un passaggio importante per lo sviluppo e la connessione delle nostre aree interne", ha aggiunto Paglione, "perché senza infrastrutture non ci può essere né crescita, né futuro."

Un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione del territorio molisano che continua, passo dopo passo, a investire nel proprio rilancio.