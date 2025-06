Molise, lavori sulla linea ferroviaria Venafro–Rocca d’Evandro: modifiche alla circolazione il 21 e 22 giugno

Campobasso, 20 giugno 2025 – Per consentire importanti interventi di rinnovo dei deviatoi sulla tratta ferroviaria Venafro – Rocca d’Evandro, dalle ore 6:30 del 21 giugno alle ore 4:30 del 23 giugno 2025, sono previste modifiche significative alla circolazione dei treni regionali nel Molise.

In particolare, tutti i treni della relazione Isernia – Roma Termini saranno attestati a Cassino, dove sarà necessario effettuare l’interscambio con altri mezzi. Per i collegamenti da e per Campobasso, Trenitalia ha predisposto corse sostitutive con autobus, che garantiranno comunque la mobilità dei passeggeri lungo la direttrice interessata.

Si segnala che i tempi di percorrenza su gomma potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale e i posti disponibili sui bus sono limitati. Non sarà consentito il trasporto di biciclette o animali, fatta eccezione per i cani guida al seguito di viaggiatori non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono già stati aggiornati con le modifiche al servizio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, pagina Lavori e Modifiche al servizio) oppure usufruire dello Smart Caring personalizzato sull’app Trenitalia.

Per assistenza è inoltre attivo il call center Trenitalia al numero 800 89 20 21.

Si raccomanda agli utenti della linea di verificare in anticipo gli orari e le soluzioni di viaggio alternative.