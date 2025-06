Calcio, Cuore, Cultura: Al Civitelle di Agnone la Giornata del Rifugiato unisce sport e solidarietà

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, Agnone ha ospitato un evento significativo all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione: "Calcio, Cuore, Cultura", tenutosi oggi venerdì 20 giugno presso lo Stadio Comunale “Civitelle”. L’iniziativa, organizzata da Hator SAS, dalla Comunità Alloggio per Minori “Alto Molise”, dalla SIRIO Società Cooperativa Sociale, dal SAI del Comune di Agnone, con il patrocinio del Comune stesso e in collaborazione con la Polisportiva Olympia Agnonese, ha riscosso un grande successo.

La Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni 20 giugno, è un momento globale dedicato a riconoscere la forza, il coraggio e la resilienza di milioni di rifugiati costretti a fuggire dalle loro case. L’evento di Agnone ha trasformato questi valori in un’esperienza concreta, vissuta attraverso sport, cultura e condivisione.

La manifestazione si è articolata attorno alla "Partita dell'Accoglienza e dell'Integrazione", che ha visto il calcio protagonista come linguaggio universale di unione. Grande emozione e partecipazione anche per l’esibizione del Gruppo Folkloristico "Rintocco Molisano", che ha portato sul campo le tradizioni musicali locali, dimostrando come la cultura possa essere un ponte tra le persone.

È stata una giornata bellissima, caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico, che ha potuto vivere momenti di festa, riflessione e scambio. A concludere la serata, un ricco buffet ha offerto a tutti un’ulteriore occasione di incontro e convivialità, suggellando il successo di un evento che ha saputo unire sport, cuore e cultura nel segno dell’inclusione.