Saia: “Lavori conclusi sulla SP84 tra Capracotta e Sant’Angelo del Pesco, più sicurezza per i cittadini”

Sono stati ultimati i lavori di risistemazione della Strada Provinciale 84, che collega Capracotta al bivio di Sant’Angelo del Pesco. L’intervento ha riguardato il rifacimento del fondo stradale, la sistemazione delle cunette, l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, nonché il ripristino delle barriere di sicurezza nei punti di necessità. Si tratta di lavori che migliorano notevolmente la percorribilità e garantiscono maggiore sicurezza agli automobilisti. Le opere di risistemazione sono state realizzate grazie a finanziamento iniziale messo a disposizione dall’amministrazione Coia, a cui sono stati aggiunti nuovi fondi per completare l’intervento in maniera organica.

Questa mattina sul tratto stradale erano presenti per il collaudo il Presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, i consiglieri Manolo Sacco e Candido Paglione, i tecnici e la ditta. “Ringrazio gli uffici di via Berta e tutte le maestranze coinvolte nei lavori. Dopo diversi anni – ha commentato Saia - finalmente arriviamo a conclusione di questo intervento. La dimostrazione che sinergia istituzionale e ascolto dei bisogni dei cittadini portano a risultati importanti per le comunità”.