Neuromed presenta la nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla: comfort, precisione e innovazione per la diagnosi del futuro

È arrivata in Neuromed la nuova Risonanza Magnetica SIGNA™ Premier XT da 3 Tesla! Una tecnologia all'avanguardia dedicata alla ricerca traslazionale che rende gli esami più comodi, silenziosi, veloci e con immagini ancora più precise. Più comfort per il paziente: Posizione più comoda per testa e collo; Esami più rapidi, anche in respirazione libera; Meno rumore e maggiore tranquillità. Immagini più chiare e dettagliate: Grazie all'Intelligenza Artificiale, le immagini sono più nitide e precise, anche in meno tempo, e con performance avanzate per imaging e ricerca. Maggiore sicurezza e affidabilità: Tecnologie che riducono il bisogno di ripetere l'esame; Maggiore precisione anche nei controlli successivi. Adatta a tutti: Grazie al tunnel (BIG BORE) più largo (70 cm), è ideale anche per chi soffre di claustrofobia. Equipaggiata con pacchetti software innovativi per RM di elevata risoluzione per tutti i distretti anatomici. Un sistema di risonanza magnetica all'avanguardia per la ricerca scientifica traslazionale. Vieni a scoprire la nuova Risonanza Magnetica per una diagnosi più serena e sicura.