Termoli e Alvaro Vitali: un incontro che non c’è stato, ma rimane nel cuore

È morto martedì 24 giugno a Roma, all’età di 75 anni, l’attore Alvaro Vitali, volto iconico della commedia italiana degli anni ’70 e ’80. Conosciuto da tutti come il mitico “Pierino”, ha fatto ridere generazioni con il suo umorismo semplice e sfrontato.

Vitali era atteso a Termoli il 21 giugno come ospite del Termoli Comics & Games, ma ha dovuto rinunciare per motivi di salute. In un audio inviato a uno degli organizzatori, reso pubblico a seguito della sua morte, Vitali diceva: «Voglio fare un saluto a tutti gli amici di Termoli, ringraziali di tutto, io spero di ritornare da loro.»

Scoperto da Federico Fellini, Vitali ha attraversato la storia del cinema popolare italiano tra grandi successi e momenti difficili, lasciando un ricordo affettuoso tra chi, anche solo per una sera, ha riso grazie a lui.

I funerali si terranno oggi, 26 giugno, a Roma.