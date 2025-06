Campobasso: Esercito Italiano e Regione Molise rafforzano la collaborazione per sicurezza, emergenze e sviluppo del territorio

Campobasso, 26 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi, a Palazzo D’Aimmo, il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, ha incontrato il Comandante Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, Generale di Divisione Andrea Di Stasio. Il Generale Di Stasio era accompagnato per l’occasione dal Colonnello Marco Iovinelli, Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo–Molise, dal Tenente Colonnello Nicola Piscicelli, Capo Ufficio Affari Territoriali e Presidiari del Comando Militare Esercito Molise–Abruzzo, e da una rappresentanza dello staff militare.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e rispetto istituzionale, offrendo l’opportunità di approfondire il ruolo svolto dall’Esercito Italiano sul territorio regionale, non solo in termini di difesa e sicurezza, ma anche di supporto alla popolazione e alle istituzioni civili in situazioni di emergenza.

“In un momento storico particolarmente delicato per il Paese, caratterizzato da sfide nuove e complesse sul piano della sicurezza, della protezione civile e della tenuta sociale dei territori -ha evidenziato il Presidente Pallante- il ruolo delle Forze Armate si conferma essenziale e insostituibile”. “Per questo motivo -ha aggiunto- esprimo profonda gratitudine all’Esercito Italiano per il costante impegno, la presenza concreta e il prezioso contributo offerto alla comunità molisana e nazionale”.

Nel corso del confronto, sono stati affrontati diversi temi di rilevanza strategica: dalla gestione coordinata delle emergenze alla tutela del patrimonio naturale e ambientale, fino alla possibilità di sviluppare sinergie operative in progetti condivisi a livello locale. È emersa con chiarezza l'importanza di una collaborazione sempre più strutturata e continuativa tra le istituzioni civili e militari, fondata su valori comuni come il senso del dovere, la responsabilità verso la comunità e la difesa del bene pubblico.

Il Presidente Pallante ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo delle Forze Armate nel Molise, definendolo “gradito, costruttivo e simbolo di una presenza istituzionale solida e rassicurante per i cittadini”. Ha inoltre sottolineato come l’Esercito rappresenti un riferimento imprescindibile in contesti critici, ma anche un partner prezioso nella costruzione di iniziative territoriali orientate alla prevenzione, alla resilienza e allo sviluppo sostenibile.

“Ringrazio sentitamente il Generale Di Stasio, il Colonnello Iovinelli, il Tenente Colonnello Piscicelli e tutto il personale intervenuto – ha detto infine il Presidente Pallante – per l’impegno quotidiano, la professionalità e la disponibilità al dialogo. Sono certo che da questo incontro nasceranno ulteriori occasioni di confronto e collaborazione, nell’ottica di un’azione istituzionale coesa, efficace e vicina ai cittadini.”

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire nel solco di un rapporto di collaborazione solido e duraturo, che metta al centro la sicurezza, il benessere della collettività e la valorizzazione del territorio molisano.