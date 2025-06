“Il Collegio” arriva a Campobasso: al via le riprese della nona edizione nel Convitto “Mario Pagano”

Dopo la pausa del 2024, torna uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico giovane e non solo: “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 che catapulta un gruppo di adolescenti in un’epoca storica del passato per vivere – e sopravvivere – alle rigide regole scolastiche di un tempo. La nona edizione, le cui riprese inizieranno ufficialmente il prossimo 2 luglio, si svolgerà per la prima volta in Molise, precisamente all’interno del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso.

Ambientata nel 1990, l’edizione 2025 porterà in scena l’atmosfera di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, tra Walkman, giacche oversize, poster di Madonna e primi personal computer, con un’accurata ricostruzione storica di ambienti, abiti e abitudini scolastiche. Il convitto molisano, simbolo dell’istruzione cittadina, sarà trasformato per diverse settimane in un set televisivo a tutti gli effetti, pronto ad accogliere circa 20 studenti protagonisti del programma.

Dalla sua prima messa in onda nel 2017, “Il Collegio” ha saputo affascinare milioni di telespettatori grazie al suo format unico, capace di mescolare racconto educativo e intrattenimento. Dopo aver fatto tappa al Collegio “San Carlo Celana” di Caprino Bergamasco (edizioni 1-4), al Convitto “Regina Margherita” di Anagni (5-7) e infine al Collegio “San Francesco” di Lodi (8), quest’anno il programma fa il suo debutto in Molise, segnando un momento significativo per l’intera regione, che potrà godere di una straordinaria visibilità nazionale.

Confermata anche per questa edizione la presenza degli storici insegnanti che, con il loro rigore ma anche con empatia, guidano i ragazzi lungo il difficile percorso verso il diploma di terza media. Torneranno il preside Paolo Bosisio e i docenti Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio, Alessandro Carnevale, David Wayne Callahan e Luca Raina, volti ormai noti e apprezzati dal pubblico televisivo.



La scelta di Campobasso non è casuale: il Convitto “Mario Pagano” rappresenta non solo un’eccellenza educativa, ma anche un patrimonio architettonico e culturale di grande valore. La produzione Rai ha individuato nella struttura le caratteristiche ideali per ambientare il nuovo anno scolastico “vintage”, tra banchi di legno, orari severi e vita collegiale.

Per la città e per l’intera regione Molise si tratta di un’occasione unica di promozione culturale e turistica. Le riprese attireranno troupe, tecnici e professionisti del settore televisivo, con ricadute anche sull’economia locale. Ma soprattutto, l’arrivo di “Il Collegio” a Campobasso rappresenta un riconoscimento importante per il territorio, spesso al di fuori dei grandi circuiti mediatici.

Campobasso è pronta a tornare indietro nel tempo, ma con lo sguardo ben puntato verso il futuro.