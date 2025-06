Riccia in lutto per Alfonsino Moffa 45 anni, morto in un incidente in Vespa

Alfonsino Moffa, 45 anni, tecnico del Comune di Riccia (Campobasso) è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). L'uomo era alla guida di una Vespa che è finita fuori strada. Subito soccorso da automobilisti di passaggio, per Moffa non c'è stato nulla da fare, è deceduto in pochi minuti. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Un malore potrebbe essere la causa della tragedia. La camera ardente é stata allestita nel Municipio di Riccia dove stamattina centinaia di persone si sono recate per portare un ultimo saluto al 45enne. A Riccia sono stati proclamati due giorni di lutto. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nel Santuario del Carmine.titolo