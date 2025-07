Autismo, la Staffetta Blu 2025 si chiude in Molise e Piemonte: accoglienza e inclusione in 10 regioni

Toccate 10 regioni, organizzate 12 tappe, 1500 le persone coinvolte. Questi i numeri di Staffetta Blu 2025 per l’autismo organizzata da Angsa nazionale e dalle sue articolazioni regionali, che si è conclusa domenica 29 giugno con gli eventi di Casal Monferrato in Piemonte e Civitacampomarano in Molise. Complessivamente le colonne blu composte da ragazzi con sindrome dello spettro autistico, genitori e accompagnatori hanno percorso decine di chilometri attraversando aree naturali, colline, zone montane, boschi, e centri abitati fiabeschi, vincendo il caldo e la fatica. Le tappe della Staffetta sono il prodotto dell’impegno dei genitori e delle associazioni Angsa e di quelle affiliate e del supporto dei volontari. Le colonne blu, spesso composte da oltre 100 camminatori, sono state accolte , in ogni appuntamento, dai sindaci dei comuni attraversati che hanno fornito sostegno e assistenza logistica rendendo fertile e concreto il patrocinio dell’Anci nazionale. Ma il successo dell'iniziativa giunta ormai alla quarta edizione va ben oltre i numeri: Staffetta Blu autismo si conferma ancora un’occasione importante per sensibilizzare, creare legami e valorizzare i territori con iniziative concrete di accoglienza e inclusione. Si replica nel 2026.