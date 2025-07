Emergenza caldo, il Molise vieta i lavori all’aperto nelle ore più critiche

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha firmato oggi una ordinanza in merito all'emergenza caldo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il provvedimento dispone, "il divieto di svolgimento di attività lavorative in condizioni di prolungata esposizione al sole" dalle 12.30 alle 16, su tutto il territorio regionale, nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini, da oggi e fino al 31 agosto, esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it segnali, alla fascia oraria delle 12, un livello di rischio "Alto" per "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa".

L'ordinanza introduce "misure di tutela concrete in un periodo dell'anno in cui si registrano frequentemente temperature elevate tali da rappresentare un rischio per la salute, in particolare in attività all'aperto ad alta intensità fisica".