Scarano (Agnone Identità e Futuro) chiede un Consiglio Comunale urgente sull’Ospedale Caracciolo

Richiesta di inserimento all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale – situazione Ospedale San Francesco Caracciolo e servizi sanitari del territorio

Pregiatissimo Sig. Sindaco, Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, in qualità di Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”,

PREMESSO CHE

vi è una forte e crescente preoccupazione da parte dei Cittadini in merito alla situazione attuale e alle prospettive future dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone, del Distretto sanitario (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118;

sinora, l’Amministrazione Comunale ha trattato tali argomenti esclusivamente in riunioni informali, senza il necessario coinvolgimento della Commissione Consiliare Sanità né del Consiglio Comunale;

sono pervenute, seppur in via ufficiosa, proposte concrete da parte del Dott. Ettore Mastrangelo e del Dott. Gianluca Paglione in merito a possibili soluzioni da sottoporre alla ASREM per evitare la chiusura della UOC di Medicina presso l’Ospedale “San Francesco Caracciolo”, attualmente in grave difficoltà per carenza di personale medico;

si tratta di un tema urgente, non più rinviabile e di straordinaria rilevanza per l’intera cittadinanza e per l’Alto Molise, che richiede la trattazione in una sede ufficiale, quale quella del Consiglio Comunale, per garantire la massima trasparenza, pubblicità e assunzione di responsabilità politica;

l’art. 5 dello Statuto Comunale, rubricato “Tutela della salute”, prevede che il Comune di Agnone concorra, nell’ambito delle proprie competenze, a garantire il diritto alla salute, in collaborazione con le strutture sanitarie competenti, promuovendo strumenti concreti ed efficaci;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2025–2027, approvato con Delibera di Giunta n. 311 del 17.12.2024, individua come priorità la tutela e il potenziamento dell’Ospedale San Francesco Caracciolo e della medicina territoriale, ribadendo la volontà politica di mantenere e rafforzare i servizi sanitari nell’area particolarmente disagiata dell’Alto Molise;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO

CHIEDE FORMALMENTE che:

Sia inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale l’esame e la discussione delle proposte pervenute (e/o che perverranno) da parte del Dott. Ettore Mastrangelo, del Dott. Gianluca Paglione e di altri soggetti qualificati, finalizzate ad evitare la chiusura della UOC di Medicina dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo” e a tutelare il mantenimento dei servizi del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e del 118;

Nella denegata ipotesi vi fossero dubbi sull’ammissibilità dell’argomento all’ordine del giorno, si affidi alla Segretaria Comunale il compito di verificare e rendere giuridicamente e amministrativamente ammissibile tale discussione, alla luce delle competenze statutarie del Comune in materia di tutela della salute;

Siano ufficialmente invitati a partecipare al Consiglio Comunale il Dott. Ettore Mastrangelo, il Dott. Gianluca Paglione, e tutti coloro che vorranno illustrare proposte e soluzioni da sottoporre alla ASREM per la salvaguardia dell’Ospedale e dei servizi sanitari del territorio.

Con osservanza,

Agnone, 3 luglio 2025

Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere Comunale – Capogruppo “Agnone Identità e Futuro”