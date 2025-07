Arruolamento Esercito 2025: domande aperte fino al 30 luglio per 2300 posti

È stato indetto il concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) dell’Esercito Italiano per l’ammissione di 2300 VFI del 3° blocco 2025.

La selezione pubblica è aperta ai giovani cittadini di nazionalità italiana, di età compresa tra i 18 e 24 anni non compiuti.

La domanda di partecipazione al Concorso deve essere presentata dal 01 al 30 luglio, per i nati dal 30 luglio 2001 al 30 luglio 2007 esclusivamente online, tramite il Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa.

https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti