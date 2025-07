Pescopennataro lancia il suo primo Centro Estivo per bambini: un progetto sociale di inclusione e divertimento

Pescopennataro (IS) – Una novità entusiasmante per la comunità di Pescopennataro: il Sindaco e l'Amministrazione Comunale sono lieti di annunciare l'apertura, per la prima volta, di un Centro Estivo per bambini (dai 4 agli 11 anni). L'iniziativa prenderà il via lunedì 7 luglio e si protrarrà fino al 1° agosto.

Il progetto, fortemente voluto dall'Amministrazione, si configura come un'importante iniziativa sociale volta a offrire un'opportunità di formazione, inclusione e divertimento ai più piccoli durante il periodo estivo. Le adesioni al Centro Estivo sono state finora numerosissime, a testimonianza dell'entusiasmo e del bisogno della comunità.

Per venire incontro alle numerose richieste, l'Amministrazione ha comunicato che sarà ancora possibile iscriversi per tutto il mese di luglio, offrendo così un'ulteriore opportunità a chi non avesse ancora provveduto.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'Associazione "PESCOLAB - cultura formazione inclusione" per il loro "impegno profuso" e per aver creduto in questo progetto sociale, dimostrando una sinergia fondamentale tra l'amministrazione pubblica e le realtà associative del territorio. L'annuncio, proveniente dalla Residenza Municipale, sottolinea l'importanza che questa iniziativa riveste per il Comune di Pescopennataro, che si impegna a offrire servizi e opportunità di crescita per i suoi giovani cittadini.