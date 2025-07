Carenza di Medici nei Pronto Soccorso del Molise: l’ASReM avvia nuova selezione per 15 Professionisti

Anche i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri molisani soffrono la carenza di medici, ormai atavica in tutta Italia. Ma l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise non demorde e continua nella ricerca di operatori dell’emergenza urgenza da impiegare nelle proprie strutture. Presto, infatti, verrà espletata una nuova selezione in risposta all’avviso pubblico per il conferimento di 15 incarichi libero professionale a medici specialisti in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, in quiescenza e specializzandi.

“I nostri professionisti stanno svolgendo nei Pronto Soccorso un lavoro straordinario al servizio della comunità – ha spiegato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Purtroppo paghiamo pure in Molise lo scotto della carenza di medici ma non ci fermiamo. Il nostro obiettivo è quello di garantire sicurezza e certezza delle cure”

Tra i PS in maggiore sofferenza quello del P.O. Veneziale di Isernia, diretto dal dott. Benedetto Potena.

“Confidiamo in una buona adesione all’ultimo avviso – ha commentato il responsabile del PS della struttura pentra – Nei mesi precedenti due medici stranieri, entrambi in scadenza, sono andati via, ma non perdiamo la speranza nel reclutare nuovi colleghi. Mi sto muovendo personalmente per coinvolgere più professionisti e confido in una risposta soddisfacente”