Regione Molise: 650mila euro per promuovere lo sport con la seconda edizione del bando a sostegno di società ed enti sportivi

Sostegno alle società e agli enti di promozione sportiva: con apposita determinazione dirigenziale la Regione Molise ha approvato l’avviso pubblico relativo alla seconda edizione dell’intervento. L’iniziativa, già deliberata dalla Giunta il 16 maggio scorso, prevede un investimento complessivo di 650mila euro destinati all’organizzazione di eventi sportivi nel territorio regionale.

L’azione è rivolta alle società e agli enti di promozione sportiva senza fini di lucro che abbiano sede legale o almeno una sede operativa in Molise. Il contributo sarà finalizzato al supporto delle attività annuali, comprese la realizzazione e la partecipazione a eventi e manifestazioni sportive di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale. “Con questa seconda edizione dell’intervento, la Regione Molise conferma la sua volontà di investire con decisione sullo sport come leva di crescita sociale, culturale ed economica – sottolineano il presidente Francesco Roberti e il consigliere regionale delegato allo Sport Armandino D’Egidio – I 650mila euro stanziati non rappresentano solo un sostegno concreto alle tante realtà sportive locali, ma anche una scelta strategica per valorizzare lo sport come strumento di inclusione, benessere e promozione territoriale.

Il nostro obiettivo è favorire una proposta sportiva di qualità, accessibile e in grado di coinvolgere anche i più fragili, promuovendo al tempo stesso il patrimonio culturale e paesaggistico del Molise”. L’avviso sostiene le attività realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 16 maggio 2026. Le iniziative dovranno essere collettive, aperte al pubblico, gratuite o a pagamento, e orientate a obiettivi quali l’integrazione sociale, la promozione della salute attraverso l’attività fisica, la diversificazione dell’offerta sportiva, l’elevata qualità degli eventi, l’inclusione delle categorie più fragili, la cooperazione tra soggetti pubblici e privati anche su scala nazionale e internazionale, la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, attraverso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto proponente, all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it.

La scadenza per la presentazione è fissata entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.