Mobilità sostenibile nelle aree interne: il Comune di Agnone ospita evento del progetto europeo “Smart Land” il 17 luglio

Il Comune di Agnone è partner del Progetto “Smart Land”, cofinanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, che affronta i temi legati allo sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree interne. Il giorno 17 luglio alle ore 09:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Agnone in Via Beato Lucci, si terrà un evento di Capacity Building con i partner di progetto: Comune di Cetinje (Montenegro), UNICA Società Cooperativa (Puglia), il Comune di Lezha (Albania), nonché con Rappresentanti delle Istituzioni regionali e locali. L'obiettivo di questa iniziativa è rafforzare la capacità delle comunità rurali e degli stakeholder locali nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni di mobilità sostenibili e accessibili. Durante la giornata, ci sarà l'opportunità di approfondire diverse tematiche, tra cui la mobilità nelle aree rurali come motore di sviluppo, modelli e soluzioni innovative per la mobilità rurale e analisi dei bisogni locali.

Il Comune di Agnone continua, in maniera proficua, il suo impegno per lo sviluppo di politiche territoriali innovative e sostenibili, condividendo tematiche fondamentali con Istituzioni, Esperti, Partner nazionali ed internazionali e la Comunità locale. Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0009495 del 12-07-2025 Distinti saluti IL SINDACO Per ulteriori informazioni: RUP Geom. Ettore FIORITO Ufficio di Supporto all’Attuazione della Strategia d’Area Interna SNAI “ALTO MEDIO SANNIO” Mail: altomediosannio@comune.agnone.is.it Comune di AGN