Agnone, Ospedale Caracciolo: Avviso d'urgenza per 2 medici internisti, in attesa del concorso giÃ  avviato

Agnone (IS) – L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) ha indetto un avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di due posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna, destinati al Presidio Ospedaliero "Caracciolo" di Agnone. La delibera del Direttore Generale, Dr. Giovanni Di Santo, la n. 910 dell'8 luglio 2025, evidenzia la grave e urgente necessità di personale medico per garantire la continuità assistenziale presso il reparto https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/M/memdoc_creapdf_20336406731794689831838241185797099.pdf

La decisione di procedere con un avviso pubblico per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, è stata presa nelle more dell'espletamento di un concorso pubblico già avviato dall'ASReM per il reclutamento di tre unità di Dirigenti Medici. La carenza di personale al Caracciolo è infatti critica: due Dirigenti Medici cesseranno dal servizio a metà e fine agosto 2025, un altro è in aspettativa, e i contratti libero professionali di due medici scadranno il 7 agosto 2025.

Questa procedura d'urgenza è stata autorizzata dalla Struttura Commissariale della Regione Molise proprio per far fronte alla necessità di garantire i servizi essenziali. L'ASReM ha già tentato in precedenza di coprire i posti vacanti con altri avvisi, ma rinunce e assenze hanno lasciato ancora scoperti due ruoli cruciali per il reparto di Medicina Interna.

L'avviso pubblico, che verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) e sul sito aziendale www.asrem.molise.it (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso), mira quindi a stabilizzare quanto prima l'organico del P.O. Caracciolo, in attesa delle procedure concorsuali a lungo termine. La valutazione dei candidati avverrà per soli titoli, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La delibera sottolinea l'indispensabilità e l'urgenza di tale reclutamento per sostenere un servizio fondamentale per la sanità del territorio altomolisano.