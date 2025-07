Emergenza Incendi nel Basso Molise: Vento Caldo Alimenta Roghi, Case Minacciate a Termoli

Il Basso Molise è in ginocchio sotto l'attacco di numerosi incendi che, dalle ore pomeridiane di domenica 20 luglio, stanno devastando diverse aree del territorio. Le operazioni di contenimento e spegnimento sono rese estremamente difficili dalle forti e incessanti raffiche di vento caldo, che alimentano le fiamme e ne favoriscono la rapida propagazione.

Decine di squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Termoli, Santa Croce di Magliano, Campobasso e Isernia, sono impegnate su più fronti, utilizzando mezzi e moduli antincendio (AIB). Gli interventi si concentrano nei territori di Termoli, Casacalenda, Campomarino, Guardialfiera, Gambatesa e Santa Croce di Magliano. A supporto delle squadre a terra, un Canadair decollato da Pescara sta effettuando lanci mirati nei punti di maggiore criticità, mentre i Carabinieri sono in azione per gestire la viabilità e garantire la sicurezza nelle zone più colpite.

Particolare preoccupazione desta, nelle ultime ore della serata, un vasto incendio sviluppatosi sul costone di Rio Vivo a Termoli, in prossimità della ferrovia. Le fiamme, sospinte dal forte vento, si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni, creando scene di panico lungo via Corsica e spingendo numerosi residenti in strada. Diverse squadre stanno operando con la massima urgenza per evitare che il fronte del fuoco raggiunga le case. Sul posto sono presenti anche il sindaco Balice e diversi assessori e consiglieri per seguire da vicino le fasi dell'intervento.

Un altro fronte critico si è aperto al Nucleo Industriale di Termoli, dove mezzi e Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta per scongiurare il peggio e proteggere le strutture produttive.

La situazione resta in continua evoluzione. Le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che stanno lavorando incessantemente per domare i roghi e mettere in sicurezza il territorio e la popolazione.