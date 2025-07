Assemblea Pubblica a Trivento sulle Cooperative di ComunitÃ  per lo Sviluppo delle Aree Interne

Su iniziativa di Confcooperative Molise, in collaborazione con i Sindaci di nove Comuni del medio Sannio, si terrà oggi, lunedì 21 luglio alle ore 17:30, presso il Centro Polifunzionale di Trivento, un'Assemblea Pubblica dedicata al tema delle Cooperative di Comunità, strumento innovativo di partecipazione attiva e di sviluppo locale per le aree interne. L'incontro sarà l'occasione per riflettere insieme su un nuovo modello di protagonismo civico e di rigenerazione territoriale, attraverso esperienze cooperative che vedono i cittadini come attori del cambiamento.

Interverranno:

Luigi Pavone, Sindaco di Trivento

Riccardo Terriaca, Presidente di Confcooperative Molise

Valerio Pellirossi, Direttore Habitat – Confcooperative

Sergio Sammartino, Sindaco di Montemitro

La presenza di rappresentanti della stampa e delle emittenti televisive è particolarmente gradita al fine di garantire adeguata copertura mediatica a un'iniziativa che intende porre l'accento sulla rinascita e la valorizzazione delle aree interne del Molise.

Confcooperative Molise