Incendio sul Monte Santâ€™Onofrio e Guado Liscia: fiamme ancora attive, in arrivo nuovi interventi aerei

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 22 luglio 2025, nei pressi di Agnone, interessando le aree boscate tra Monte Sant’Onofrio e Guado Liscia. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, si stanno estendendo in una zona particolarmente impervia, ostacolando le operazioni di spegnimento.

Immediatamente attivati i Vigili del Fuoco della Compagnia di Agnone, impegnati con squadre a terra e il supporto di mezzi aerei. Nonostante il lavoro incessante, l’incendio risulta ancora attivo. La morfologia del territorio – caratterizzato da pendii scoscesi e vegetazione fitta – sta rendendo complesse le operazioni di contenimento.

In serata, il rogo continua a preoccupare, ma le autorità confermano che domani mattina, all’alba, è previsto un nuovo intervento dei Canadair, per rafforzare l’azione di spegnimento dall’alto e cercare di mettere in sicurezza l’area.

Il fumo è visibile anche a grande distanza, e le operazioni sono seguite costantemente dalla Protezione Civile e dalle forze dell’ordine. Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.