Incendi nelle campagne di Agnone: in fumo decine di ettari. Imponente intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio del 22 luglio, vasti incendi hanno interessato le campagne di Agnone (IS), sviluppandosi su due principali fronti: in località Macchie e nell'area di Sant'Onofrio, al confine con il comune di Capracotta.





Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno già devastato decine di ettari di terreno. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per cercare di contenere l'avanzata dei roghi. Sul posto sono state inviate numerose squadre da terra, coordinate dal Comando provinciale di Isernia, con il supporto aereo, durante le ore diurne, di più lanci effettuati da Canadair.





Nonostante gli sforzi messi in campo, i fronti di fuoco non sono ancora stati completamente domati e continuano ad avanzare nel corso della notte. Le operazioni riprenderanno con forza alle prime luci dell'alba, con l'auspicio che le condizioni meteo siano favorevoli per un contenimento definitivo.





Il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco, instancabili nelle operazioni di spegnimento, monitoraggio e messa in sicurezza dell'area, proseguirà anche nelle prossime ore per salvaguardare persone, abitazioni e patrimonio naturale