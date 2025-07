A Castelguidone la 12ª Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità

Sarà Castelguidone, piccolo borgo dell’Alto Vastese, a ospitare giovedì 28 agosto la 12ª Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità, promossa dalla Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” di Trivento, insieme alla delegazione Caritas Abruzzo-Molise. Un appuntamento che ogni anno rinnova l’impegno delle comunità ecclesiali e civili per una società più giusta, fondata sui valori della Costituzione e del Vangelo.

Il programma si aprirà alle 10:30 con l’accoglienza dei partecipanti presso la Parrocchia Santa Maria della Stella, cuore spirituale della giornata. Alle 11:00 è previsto un momento di riflessione guidato da Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che offrirà una meditazione sul tema: “Francesco, il Papa di una Chiesa povera e per i poveri”. Un’occasione per rileggere la figura di Papa Francesco alla luce del suo magistero sociale e pastorale.

Dopo una breve pausa caffè alle 11:40, la mattinata proseguirà con la concelebrazione eucaristica delle 12:00, presieduta da Mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e Delegato per la Carità della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana.

Alle 13:00 è previsto il pranzo, con prenotazione obbligatoria entro il 16 agosto scrivendo agli indirizzi:

caritasindialogo@gmail.com segreteria@caritasabruzzomolise.it

Il pomeriggio sarà dedicato all’approfondimento culturale e al confronto civile. Alle 16:30 si terrà la tavola rotonda “Vangelo e Costituzione”, durante la quale il giornalista Marco Damilano dialogherà con Rosy Bindi e Don Luigi Ciotti. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di formazione e testimonianza promosse sul territorio da Caritas e da realtà associative impegnate nella promozione della giustizia e della legalità.

Per ulteriori informazioni contattare don Alberto Conti:

0874 873230 – 339 2776551

caritastrivento@gmail.com