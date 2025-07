Riaperta la SP126 Guglionesiâ€“Bifernina: rimossi i limiti al traffico pesante e il senso unico sul ponte

È stata riaperta ufficialmente la Strada Provinciale 126, che collega Guglionesi con la Bifernina. Durante la mattinata di martedì 29 luglio 2025 una conferenza stampa, a cui hanno preso parte il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, i consiglieri provinciali Angelo Del Gesso e Oscar Scurti, insieme col Dirigente del 2° Settore 'Tecnico' della Provincia di Campobasso, Ing. Pasquale Stoppiello. Con la riapertura della SP126, sono stati rimossi il divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 ton e il senso unico alternato in corsia centrale sul ponte sito 42/8 al km 4+750 della S.P. 126 – Guglionesi". "Era un'opera su cui c'erano grandi attenzioni – ha affermato il Presidente Giuseppe Puchetti – perché questo è un tratto di strada di particolare importanza per tutta l'area.

Stiamo procedendo celermente anche con altri lavori programmati e iniziati su Strade Provinciali di parimenti importanza per le zone in cui insistono". Sono iniziati, infatti, i lavori sulla Strada Provinciale 120, a Ferrazzano, per l'eliminazione di una frana che ha costretto alla chiusura della strada che dalla Nuova Comunità di Ferrazzano conduce a Vazzieri e verso la Gildonese. Nello stesso appalto, una volta concluse le opere a Ferrazzano, inizieranno i lavori sulla SP53 Sannitica, sulla strada vecchia che conduce all'Ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, interessata da una frana. Stanno proseguendo celermente anche i lavori sulla SP73, a Lupara, dove in qualche mese dovrebbe riaprire la strada, così come sono in corso alcune opere sulla SP39 a Macchia Valfortore. "La Provincia di Campobasso, con la struttura tecnica, sta procedendo di buona lena – ha concluso il Presidente Puchetti – in modo da mettere in sicurezza tutte quelle strade che attendevano, da tempo, una sistemazione, a vantaggio delle aree interessate".