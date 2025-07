Dal 5 agosto stop ai treni Iserniaâ€“Roma: corse sostituite con bus da Campobasso, esclusa la fermata di Cassino

Dal prossimo 5 agosto e fino al 12 settembre 2025, per consentire interventi di potenziamento del trasporto merci tra Ciampino e Colleferro (RM), tutti i treni della relazione Isernia – Roma saranno soppressi ed effettuati con corse bus in partenza da Campobasso senza effettuare la fermata di Cassino. Saranno invece garantiti otto treni al giorno tra Isernia e Cassino (per Cassino alle 6:40-13:28-15:03-18.00 e per Isernia alle 7:42-14.45-16:03-19:06). I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d'orario dei treni. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.