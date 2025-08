Ricostruzione post-sisma 2018: firmato protocollo dâ€™intesa tra Regione Molise e Governo, in arrivo fino a 37 milioni di euro

Il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, hanno firmato il Protocollo d'intesa per la ricostruzione post-sisma 2018. Un accordo che prevede una cifra tra 35 e 37 milioni per completare la ricostruzione del terremoto di sette anni fa.

La Sala Parlamentino di Palazzo Vitale ha ospitato la cerimonia della firma del Protocollo d'Intesa alla presenza delle autorità politiche e civili, dei sindaci dell'area del Basso Molise colpita dal sisma, delle strutture della Protezione Civile e della Ricostruzione Post-Sisma 2018.

All'inizio della cerimonia la proiezione dei video sul terremoto e la ricostruzione dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, sull'alluvione del 2003 e sul sisma del 2018 con le immagini della ricostruzione effettuata sinora.

"Il Protocollo d'Intesa scaturì nel corso di un incontro, qualche mese fa, col Presidente Francesco Roberti, il mio capo di gabinetto e la struttura ministeriale, al termine del quale ravvisammo l'urgenza di intervenire – ha affermato il Ministro Nello Musumeci – L'accordo consacra un duplice impegno da parte del Governo nazionale di fornire le risorse, affinché si possa completare in cinque anni con 35-37 milioni la fase della ricostruzione post-sisma 2018 ed esercitare la necessaria vigilanza sui cantieri. Queste risorse, inoltre, permetteranno l'apertura di nuovi cantieri a beneficio del lavoro e delle maestranze locali".

"Dall'altro lato – ha proseguito il Ministro Musumeci – impegna la Regione Molise a impiegare le risorse per restituire fiducia e speranza ai cittadini di quei territori in cui ancora la ricostruzione non è terminata. È necessario, inoltre, puntare sulla prevenzione, puntando a ricostruire e, al contempo, a ridurre il danno qualora le calamità dovessero presentarsi. La fragilità del territorio nazionale e di quello molisano impone ciascuna comunità, amministrazione e cittadini, all'obbligo di organizzarsi per la prevenzione strutturale e non strutturale".

"Oggi consacriamo un lavoro avviato qualche mese fa – il commento del Presidente Francesco Roberti – C'è stata grande sensibilità da parte del Ministro e della sua struttura nel comprendere l'urgenza di intervenire. Il Governo ha dimostrato una grande attenzione nei confronti del Molise, così come è accaduto per gli altri territori colpiti dal sisma, avvalorando la voglia di dare un aiuto alle cosiddette aree interne, al fine di poterne assicurare sviluppo e benessere".

"Noi siamo stati eletti per governare e amministrare, ovvero per dare risposte ai cittadini e con questi ulteriori 35-37 milioni di euro abbiamo dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante la filiera istituzionale, insieme al costante e proficuo confronto con gli esponenti del Governo – ha concluso il Presidente Roberti – Ora lavoriamo affinché queste risorse arrivino in tempi brevi, per permettere il completamento della ricostruzione, dando serenità agli abitanti delle aree colpite dal sisma".