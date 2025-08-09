Esodo estivo, bollino nero su strade e autostrade.Le strade e gli orari da evitare

Oggi 9 agosto secondo sabato da bollino nero per il traffico. Lo prevede l'Anas, per quanto riguarda le strade e autostrade italiane. Weekend di partenze in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto. Per questo Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli giÃ fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1.672). In base alle stime dell'Osservatorio mobilitÃ stradale per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli.

Bollino nero per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le localitÃ di villeggiatura, di mare e di montagna.Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto sarÃ invece bollino rosso. Mentre domenica si concentreranno i rientri verso le grandi cittÃ di chi ha scelto il weekend breve. Il divieto di transito dei veicoli pesanti Ã¨ in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica 10 agosto dalle 7 alle 22.

Anas sospende circa 1.400 cantieri, 83% del totale

Anas fa sapere di aver sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1672). "In vista del picco dell'esodo estivo previsto nei prossimi giorni - ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'ordine - sottolinea l'amministratore delegato di Anas - per ridurre al minimo i disagi legati all'aumento della mobilitÃ estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna 'Quando sei alla guida tutto puÃ² aspettare".