Schock sul Ponte Sente: 44enne di Agnone si schianta contro le barriere, ricoverato in prognosi riservata

Nella serata di giovedÃ¬ 14 agosto, al confine tra Molise e Abruzzo, si Ã¨ verificato un episodio tanto grave quanto inspiegabile. Un uomo di 44 anni, residente ad Agnone, Ã¨ ricoverato in prognosi riservata allâ€™ospedale Cardarelli di Campobasso dopo essersi violentemente schiantato con la propria auto contro le barriere in cemento del Ponte Sente.

Il viadotto, chiuso al traffico dal 2018 per motivi di sicurezza, Ã¨ dotato di sbarramenti che avrebbero dovuto impedirne lâ€™accesso. Resta quindi da chiarire come il conducente sia riuscito a oltrepassare le chiusure dal lato abruzzese, circostanza su cui stanno indagando i Carabinieri di Agnone.

Il Ponte Sente, giÃ al centro di altre vicende controverse, costringe abitualmente chi viaggia tra le due regioni a percorrere una deviazione di circa dieci chilometri.