Incendio di Ferragosto sul Monte Castelnuovo: elicottero Erickson e Vigili del Fuoco salvano il Parco Nazionale

Nella mattinata di Ferragosto un incendio è divampato sul Monte Castelnuovo, nel territorio di Rocchetta a Volturno, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.



Le operazioni di spegnimento, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno visto impegnato anche l’elicottero antincendio Erickson S-64F Air‑Crane “Aquila Rossa”, capace di caricare fino a 9.000 litri d’acqua. Il mezzo ha effettuato continui prelievi dal lago di Castel San Vincenzo per poi sganciare l’acqua sulle fiamme.



A coordinare l’intervento – dal cielo alle squadre terrestri – è stato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco, figura fondamentale nell’AIB (Antincendio Boschivo) che dirige e organizza l’azione dei mezzi aerei e delle unità a terra ￼.



La scena, ben visibile dalle rive del lago, ha attirato l’attenzione di numerosi bagnanti e turisti che, incuriositi, hanno seguito le manovre dell’imponente velivolo e delle squadre a terra impegnate nelle operazioni di contrasto all’incendio.



Alle ore 16:00 l’incendio è stato dichiarato ufficialmente estinto, dopo aver interessato un’area di circa un ettaro di vegetazione. L’innesco sarebbe riconducibile a un probabile fulmine, in quanto la zona di origine del rogo è particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile via terra.



L’intervento rapido e coordinato delle squadre aeree e terrestri ha evitato la propagazione delle fiamme in un’area di alto pregio naturalistico. Si esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato, per la professionalità e la prontezza dimostrate anche in una giornata di festa, a tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale.