UniMol, pubblicato il bando per i dottorati 2025-2026: 50 posti, 47 con borsa di studio

UniversitÃ del Molise ha pubblicato il bando di selezione pubblica per l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca per l'anno accademico 2025-2026. L'offerta prevede 50 posti complessivi, di cui 47 coperti da borsa di studio, distribuiti su 7 corsi di dottorato. Oltre alle borse finanziate da UniMol, sono previste 29 borse aggiuntive finanziate attraverso i fondi Pr Molise Fesr-Fse+ 2021-2027, grazie alla sinergia tra Regione Molise e UniversitÃ . "Un intervento strategico questo - spiega l'Ateneo -, che vede insieme UniMol e Regione Molise, e pensato per rafforzare il sistema della ricerca e dell'alta formazione nel territorio regionale, con l'obiettivo centrale quello di incentivare e rafforzare l'innovazione e la competitivitÃ del sistema regionale della ricerca, promuovere la crescita sostenibile e contrastare la fuga dei giovani talenti, potenziando al contempo l'attrattivitÃ del territorio e il l consolidamento dell'ecosistema dell'innovazione regionale".

Corsi di Dottorato attivati:

â€¢ Biologia e Scienze Applicate - Biology and Applied Sciences (10 posti)

â€¢ Diritto e Economia - Law and Economics (8 posti)

â€¢ Ecologia e Territorio - Ecology and Territory (6 posti)

â€¢ Medicina Traslazionale e Clinica - Translational and Clinical Medicine (5 posti)

â€¢ Patrimonio Culturale: Memorie, CiviltÃ , Transizioni - Cultural Heritage: Memories, Cultures, Transitions (5 posti)

â€¢ Scienze per le Produzioni Agroalimentari - Agri-Food Production Sciences (8 posti)

â€¢ Tecnologie e Innovazione nella Medicina - Technologies and Innovation in Medicine (8 posti) Le selezioni prevedono valutazione dei titoli, progetto di ricerca ed esame orale.

La scadenza per la presentazione delle domande Ã¨ fissata alle 12 del 20 agosto 2025