Poggio Sannita, Concerto in S. Vittoria organo “D’Onofrio”

del M. Manfredini. –

Il “D’Onofrio Organ Festival”, rassegna che si propone di divulgare e valorizzare i pregiatissimi strumenti della famiglia omonima, attraverso una serie di concerti fra Abruzzo e Molise, non poteva che partire da qui l’antica “Caccavone”, oggi Poggio Sannita (IS), di cui era originaria e dove aveva bottega la dinastia dei maestri organari D’Onofrio, “cum summa divotione”!

E’ stato proprio l’antico organo “Francesco D’Onofrio” del 1769 a risuonare ieri sera, organo detto “principale”, secondo le fonti del “censimento organi molisani” a cura di Vincenzo Lombardi, dotato di dodici registri. Lo strumento, restaurato nel 1997 dalla ditta Giuliano Pedrini, sotto la supervisione della Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise (Dott.ssa Dora Catalano – Dott. Vincenzo Papa), possiede un meraviglioso flauto di quattro piedi, oltre ai registri della piramide del principale sino alla vigesimanona, un flauto in duodecima, la voce umana e un poderoso contrabbasso.

Un restauro fortemente voluto da don Francesco Martino, parroco di quel periodo a Poggio Sannita e dal caro Rino Palomba, grande estimatore degli organi D’Onofrio e della rassegna, tornato nella casa del padre a gennaio del 2024 e che sicuramente avrebbe apprezzato tutti gli eventi organizzati per il Festival. All’organo

L’organo di Poggio Sannita fortunatamente non suona sporadicamente solo nei concerti, ma è parte essenziale della liturgia domenicale, grazie alla grande sensibilità culturale-musicale e liturgica del parroco attuale don Paolo del Papa.

Il Maestro Stefano Manfredini da Modena si è esibito in concerto nella bellissima chiesa di Santa Vittoria davanti ad un pubblico numeroso e attento, che ha testimoniato con applausi scroscianti, grande apprezzamento per l’esibizione. Manfredini, organista del monumentale organo “Tamburini” di S. Giovanni Bosco in Bologna (5 manuali e 12.000 canne); non solo un ottimo musicista ma anche un amico di vecchia data che ha ormai il Molise nel cuore.

Poggio Sannita, 21 agosto 2025

di Giovanni Petrone

(Docente di organo al conservatorio di Vibo Valentia)