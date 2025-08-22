Isernia, controlli dei carabinieri a ferragosto: 7 segnalati per droga, 2 denunciati per spaccio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia durante il ponte di ferragosto hanno intensificato i controlli in varie localitÃ della Provincia. Sette giovani sono stati segnalati allâ€™Ufficio Territoriale del Governo â€“ Prefettura di Isernia per uso personale di stupefacenti e altri due sono stati denunciati allâ€™AutoritÃ Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze.

In particolare a Venafro (IS) e Sesto Campano (IS) i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione Carabinieri di Sesto Campano hanno identificato quattro giovani a cui hanno sequestrato 6 grammi di hashish e 3 di marijuana che detenevano per uso personale. Altri due giovani, poichÃ© in possesso di una quantitÃ pari a 25 grammi di marijuana, sono stati denunciati alla AutoritÃ Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Anche a Isernia i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno controllato tre giovani a cui hanno sequestrato 5 grammi di eroina, 8 grammi di hashish e 3 grammi di crack. Anche per loro Ã¨ partita la segnalazione alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale gli indagati potranno fare le loro difese ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Gli indagati sono considerati non colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.