Giubileo della Speranza nella Forania di Agnone: grande e sentita partecipazione di fedeli

AttualitÃ 
Ieri, presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli in Agnone, si Ã¨ celebrato il Giubileo della Speranza, presieduto dal Vescovo mons. Camillo Cibotti, con una grande e sentita partecipazione di fedeli provenienti dai paesi della Forania di Agnone.

La forania Ã¨ un insieme di parrocchie che fanno capo a un territorio specifico della diocesi. Quella di Agnone comprende:

Agnone: Maria Santissima di Costantinopoli, Sant'Amico, Sant'Antonio Abate, San Biase, Sant'Emidio, San Marco Evangelista, Santa Maria degli Angeli (contrada Fontesambuco), San Michele Arcangelo (frazione Villacanale).

Belmonte del Sannio: Santissimo Salvatore.

Borrello: Santâ€™Egidio Abate.

Capracotta: Santa Maria Assunta.

Castelverrino: Santi Simone e Giuda.

Pescopennataro: San Bartolomeo.

Poggio Sannita: Santa Vittoria.

Roio del Sangro: Santa Maria Maggiore.

Rosello: San Nicola di Bari, San Tommaso (frazione Giuliopoli).

Un momento di fede, comunitÃ  e speranza che ha visto unite tutte le parrocchie del territorio.

