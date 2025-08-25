Campobasso chiude il Summer Festival con il live di Anna a Selvapiana

La pioggia che aveva minacciato la serata si è fermata poco prima dell’inizio, lasciando spazio alla musica e a un’atmosfera speciale. Ieri sera, 24 agosto, il Campobasso Summer Festival si è chiuso con il concerto di Anna, protagonista dell’ultima tappa del suo tour estivo ospitata nell’area eventi di Selvapiana.

Dopo un’estate che ha visto sul palco Vincenzo Salemme (19 luglio), Geolier (2 agosto) e Ghali (23 agosto), l’energia della giovane rapper ligure ha acceso il pubblico con il suo stile unico, tra pop, rap, trap e hip hop, accorso numeroso nonostante le incertezze meteo. In scaletta non sono mancate le hit più amate, da “Hello Kitty” a “Tonight”, passando per “Vetri Neri”, “I Love It”, “30ºC”, “Vieni dalla Baddie” e “Désolée”, cantate insieme al pubblico in una serata finalmente libera dalla pioggia.

Classe 2003, Anna si conferma come uno dei fenomeni più dirompenti della scena musicale italiana. In attesa del suo primo tour nei palazzetti previsto per l’autunno, ha appena concluso il VB Summer Tour 2025, che l’ha vista protagonista dei principali festival estivi e che si è chiuso proprio a Campobasso. Il 2024 è stato l’anno della consacrazione: artista femminile con più copie vendute, Vera Baddie (triplo disco di platino) è rimasto più a lungo al primo posto tra i dischi in Italia, risultando il terzo album più venduto in assoluto e il primo tra quelli di un’artista donna. Con oltre 2,5 milioni di copie certificate, 41 dischi di platino, 9 d’oro e più di 7,5 miliardi di stream, Anna ha conquistato una generazione intera.

Riconoscimenti importanti hanno segnato questo percorso: da quello di “Donna dell’Anno” ricevuto da Billboard Italia, fino alla ribalta internazionale di Los Angeles, dove lo scorso marzo ha preso parte ai Billboard Women In Music Awards accanto alle grandi star mondiali per ritirare il premio come “Global Woman of the Year - Italy”. Con la sua tappa a Selvapiana, Anna non solo ha chiuso in grande il Campobasso Summer Festival, ma ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, trasformando la pioggia in energia e lasciando nel capoluogo molisano il ritmo delle sue hit!