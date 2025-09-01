Termoli, al via 1.823 contratti di solidarietÃ  nello stabilimento Stellantis. M5S: futuro incerto per migliaia di famiglie

"A partire da oggi, 1Â° settembre 2025, entrano in vigore 1.823 Contratti di SolidarietÃ nello stabilimento Stellantis di Termoli, una misura che rappresenta l'anticamera di altrettanti esuberi e che trasforma Termoli nello spaccato piÃ¹ significativo del fallimento delle politiche industriali del Governo, a tutti i livelli istituzionali. Una situazione che, Ã¨ inutile negarlo, fa temere il peggio per il futuro produttivo e occupazionale di tutta la regione. Da decenni, lo stabilimento ex Fiat Ã¨ la colonna portante dell'economia locale e regionale, un simbolo di crescita e prosperitÃ che ha garantito lavoro a migliaia di famiglie e ha frenato lo spopolamento dell'area: il nostro passato, il nostro presente e doveva essere il futuro del Molise e d'Italia con la tanto promessa Gigafactory. Mai la realtÃ Ã¨ stata tanto distante dalle promesse elettorali: non solo la Gigafactory non si farÃ ma stiamo assistendo a una progressiva delocalizzazione dello stabilimento in toto, indotto compreso. Duemila famiglie a rischio: da oggi partono infatti serie riduzioni in busta paga per tutti i lavoratori in regime di Contratto di SolidarietÃ . L'attuale dismissione delle attivitÃ produttive, unita al fallimento di questo piano, espone la cittÃ e l'intero indotto a un rischio di collasso economico e sociale senza precedenti.

Il silenzio della politica e delle istituzioni locali Ã¨ assordante. La nostra comunitÃ sta affrontando una crisi epocale e la mancanza di una presa di posizione da parte del Sindaco e della 'filiera istituzionale', il caposaldo, il principio base della sua stessa campagna elettorale, crea un senso di abbandono e tradimento. Ãˆ indispensabile che il primo cittadino e le figure di rappresentanza politica si facciano portavoce delle istanze dei lavoratori e delle loro famiglie, chiedendo risposte chiare e azioni concrete al Governo e ai vertici di Stellantis. Finora, la filiera l'abbiamo vista solo alle inaugurazioni di istituti di credito. Mai davanti ai cancelli con i lavoratori molisani. Nel silenzio piÃ¹ totale. Nell'imbarazzo, nell'incapacitÃ di parlare, apparire, metterci un minimo di faccia. Eppure, Ã¨ la nostra gente, Ã¨ la nostra storia economica.

Lavoratori traditi e abbandonati. Tutti ne parlano, in tutta Italia, ma il primo cittadino resta in silenzio. Prima delle istituzioni c'Ã¨ la dignitÃ tra uomini, la rappresentanza di una comunitÃ che esiste anche grazie all'ex FIAT. La comunitÃ che quelle istituzioni rappresentano sta collassando: da qui il nostro appello forte e chiaro. Sindaco, fai qualcosa. Come M5S Termoli siamo vicino agli operai, ai sindacati, alle famiglie, alla nostra gente. Ma non ci fermiamo: la vicinanza non basta.

Ci attiviamo davvero, con i nostri mezzi, con la nostra filiera istituzionale. Bisogna attivare tutti i canali possibili per provare a cambiare rotta, a partire dalla Regione".

M5S Gruppo territoriale Termoli