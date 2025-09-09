Transizione ecologica, Di Lucente porta la voce del Molise a Monaco di Baviera

4ª Conferenza Annuale dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche (ARA)

L’assessore Andrea Di Lucente domani a Monaco di Baviera per parlare del Molise:

“servono condizioni realmente sostenibili e inclusive per una transizione ecologica giusta”





Nella giornata di domani mercoledì 10 settembre, l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Di Lucente, parteciperà alla quarta edizione della Conferenza Annuale dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche (ARA), che si terrà a Monaco di Baviera.

L’Alleanza delle Regioni Automobilistiche, è una piattaforma europea con l’obiettivo di promuovere il dialogo istituzionale, rafforzare la cooperazione interregionale e garantire che le politiche europee tengano conto delle esigenze e delle peculiarità dei territori. L’ARA ha tra i principali obiettivi la transizione ecologica, la coesione sociale ed economica, il sostegno agli ecosistemi regionali. Le Regioni che ne fanno parte si riuniscono periodicamente per discutere e coordinare le azioni necessarie per far valere le proprie istanze nel dibattito politico e normativo europeo.

Nel corso dell'assemblea plenaria, l’assessore Di Lucente interverrà per portare all’attenzione dei partecipanti le criticità che interessano il territorio, in un momento cruciale per la definizione delle politiche industriali, ambientali e occupazionali legate al futuro della mobilità.



