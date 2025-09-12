Scuola molisana a.s. 2025/2026: 33 mila studenti e oltre 2 mila classi, cresce il numero di alunni con disabilità



Nel nuovo anno scolastico 2025/2026 la scuola molisana registra 33.196 alunni, distribuiti in 2.012 classi, con una significativa presenza di 1.535 studenti con disabilità. La rete scolastica regionale conta 45 istituzioni principali, di cui 23 istituti comprensivi, 20 scuole secondarie di II grado e 2 CPIA. A livello provinciale, Campobasso accoglie oltre i due terzi della popolazione scolastica (24.477 studenti), mentre Isernia ne registra 8.719.

Sul fronte del personale, sono impegnati 5.406 docenti e 1.419 unità di personale ATA, a conferma del ruolo centrale delle risorse umane per il funzionamento del sistema scolastico regionale.

Di seguito i dati nel dettaglio:

REPORT I NUMERI DELLA SCUOLA MOLISANA A. S. 2025/2026 Si riportano di seguito i dati relativi ai numeri della scuola Molisana per l’a. s. 2025/2026. I dati prospettati sono aggiornati al 10 settembre 2025 e le attività in carico agli Ambiti Territoriali sono ancora in corso.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE In Molise sono presenti 45 Istituzioni scolastiche principali, sede di direttivo: 43 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Nella provincia di Campobasso si contano 34 istituti principali, mentre nella provincia di Isernia 11 istituti.

Le 45 istituzioni statali sono così distinti: • 23 istituti comprensivi;

• 2 CPIA • 20 tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

Nel dettaglio, per l’a. s. 2025/2026 si hanno complessivamente 11 istituti omnicomprensivi: 9 nella provincia di Campobasso e 2 nella provincia di Isernia.

TABELLA 1: Istituzioni scolastiche sede di direttivo in Italia e nella Regione Molise a. s. 2025/2026

Totale CPIA Istituzioni scolastiche 45 2 43 Istituti Comprensivi Secondarie II grado 23 20 FONTE:

Portale SIDI ALUNNI E CLASSI Per l’a. s. 2025/2026 risultano in Molise 33.196 alunni, di cui 1.535 con disabilità, suddivisi in 2.012 classi1 . Nel dettaglio, la distribuzione per la regione Molise è la seguente:

TABELLA 3: Numero di alunni, alunni con disabilità e classi a. s. 2025/2026 Provincia Alunni Classi Alunni con disabilità Campobasso 24.477 2.012 1.535 Isernia 8.719 TOTALE 33.196 La distribuzione degli alunni per grado di istruzione per le due province molisane è riportata nella

Tabella 4. 1 Dati estratti dall’Organico di Fatto alla data del 10 settembre 2025. Si precisa che l'organico di diritto è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti. L'organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l'organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti. ____________________________________________________________________dice Univoco ricezione fatture contabilità generale: 4RD6HU - C.F. 92024670702 2

TABELLA 4: Numero di alunni distinti per provincia a. s. 2025/2026 Provincia Totale Infanzia Primaria I grado II grado Alunni Bambini Alunni Alunni Alunni Campobasso 24.477 3.080 7.083 4.763 9.551 Isernia 8.719 1.267 2.743 1.762 2.947 TOTALE 33.196 4.347 9.826 6.525 12.498 FONTE:

Organico di Fatto a. s. 2025/2026 al 9/09/2025

TABELLA 5: Distribuzione per la regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità MOLISE ALUNNI CLASSI 33.196 2.012 INFANZIA PRIMARIA BAMBINI SEZIONI ALUNNI CON DISABILITÁ ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITÁ 4.347 268 90 9.826 651 508 I GRADO II GRADO ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITÁ ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITÁ 6.525 383 399 12.498 710 538 PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda il personale Docente (posti comuni, sostegno, posti nelle sedi carcerarie e nei CPIA, posti di potenziamento) nella regione Molise per l’a. s. 2025/2026 si registrano i seguenti numeri.

TABELLA 6: Numero Docenti Provincia Personale Docente Campobasso 4.072 Isernia 1.334 TOTALE 5.406 PERSONALE ATA Per quanto riguarda il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici), nella regione Molise per l’a. s. 2025/2026 si registrano i seguenti numeri. TABELLA 7: Personale ATA Provincia assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici Campobasso 1.068 Isernia 351 TOTALE 1.419