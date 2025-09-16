Spaccio nel centro storico di Campobasso. la Polizia di Stato arresta una donna corriere della droga

Nella serata dello scorso 12 settembre, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza una giovane donna del capoluogo appena rientrata a Campobasso dalla provincia di Foggia con un quantitativo di droga da rivendere in cittÃ .

Nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli Agenti hanno riscontrato la presenza di sette giovani extracomunitari e di una ragazza del posto all'interno di un'abitazione del centro storico, rinvenendo addosso ad alcuni di questi modiche quantitÃ di sostanza stupefacente, per cui nei loro nei loro confronti Ã¨ stata contestata la sanzione amministrativa prevista per l'uso personale di droga.

Tuttavia, il numero di persone presenti nell'abitazione ed il rinvenimento all'interno di strumenti utilizzati per il consumo di sostanze stupefacenti, hanno indotto gli uomini della Squadra Mobile a svolgere ulteriori approfondimenti.

Nella tarda serata, infatti, mentre perlustravano le arterie stradali che collegano Campobasso alla vicina provincia di Foggia, i poliziotti hanno intercettato un'auto con a bordo una giovane donna in compagnia di uno degli stranieri trovato nell'appartamento sottoposto a controllo poche ore prima.

Alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga a tutta velocitÃ , cercando di far perdere le proprie tracce nelle contrade del capoluogo. Sono stati, tuttavia, raggiunti e bloccati dal personale della Squadra Mobile che, a seguito degli ulteriori accertamenti svolti, ha appurato che la ragazza aveva occultato nelle parti intime circa 20 grammi di droga, tra eroina e cocaina.

La giovane Ã¨ stata arrestata per il trasporto di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale e posta in stato di arresto presso il proprio domicilio su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso.

All'esito dell'udienza di convalida, che si Ã¨ tenuta nella mattinata di ieri 15 settembre, il GIP ha applicato nei confronti della donna la misura cautelare degli arresti domiciliari.