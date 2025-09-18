Belmonte del Sannio -Cardinale Mueller contro la comunitÃ  Lgbt: 'La Chiesa Ã¨ chiara, gli atti omosessuali sono peccato mortale'

"Non Ã¨ un documento del magistero - ha puntualizzato il porporato -, ma solo qualcosa sulla vita pratica della pastorale, dobbiamo correggere il malinteso che la Chiesa avesse quasi accettato questo comportamento come qualcosa da benedire e su cui invocare la benedizione di Dio". Ha insistito sulla differenza tra Chiesa e politica anche riferendosi al diaconato delle donne, questione sollevata dall'ala progressista durante l'ultimo Sinodo. "Alcuni pensano che la Chiesa sia come un partito politico che puÃ² cambiare il programma secondo il piacere del mondo - ha affermato -, ma noi siamo una religione basata sulla rivelazione e nella rivelazione ci sono i sette sacramenti. La questione dell'accesso di una donna al sacramento dell'ordinazione con i tre gradi vescovo, presbitero, diacono Ã¨ giÃ risolta: Ã¨ una questione dogmatica e nessun Papa puÃ² cambiare un dogma della Chiesa". Quanto all'eliminazione del celibato, sebbene non sia un dogma, per il cardinale non puÃ² essere discusso: "fa parte della tradizione della Chiesa latina che noi vogliamo continuare. Il sacerdote non Ã¨ un funzionario".

Parlando di Papa Leone, invece, Mueller si lascia andare a un sorriso quando racconta che "la prima volta l'ho incontrato nella sagrestia di San Pietro pensavo che lui venisse da Chiclayo, che fosse peruviano, e ho parlato in spagnolo. Ma lui ha detto: sono americano e allora abbiamo parlato in inglese e abbiamo toccato temi delicati". "Vengo dalla teologia dogmatica, ho detto che il Papa non puÃ² destituire un vescovo senza un processo canonico e che i Papi non hanno modelli, ogni Papa ha la sua personalitÃ ma non possiamo introdurre categorie politiche", ha concluso, facendo un accenno, anche se non proprio esplicito, al caso del cardinale Becciu, sul quale peraltro si aprirÃ la prossima settimana il processo di appello. Fonte https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/09/17/card.-mueller-contro-lgbta-san-pietro-solo-propaganda_8840f6b0-2024-4076-ae9b-fd7d317aac1b.html