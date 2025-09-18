Belmonte del Sannio -Cardinale Mueller contro la comunitÃ  Lgbt: 'La Chiesa Ã¨ chiara, gli atti omosessuali sono peccato mortale'

Un attacco frontale alla comunitÃ Lgbt per ribadire i dogmi e la dottrina della Chiesa, quella con la C maiuscola che "nessun Papa potrÃ mai cambiare".
Il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Dottrina della Fede e rappresentante dell'ala piÃ¹ conservatrice del clero, approfitta di una cerimonia nel paesino molisano di Belmonte del Sannio per accusare di "propaganda" la comunitÃ Lgbt che nei giorni scorsi ha attraversato la Porta Santa a piazza San Pietro. Ma anche per ribadire che "gli atti sessuali sono un peccato mortale".
Bandierine bianche e gialle ovunque hanno accolto il cardinale, accompagnato con un'auto molto piccola per sfidare le strettoie dei vicoletti del borgo da 650 anime in provincia di Isernia, che oggi ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria. Confidandosi con l'ANSA, il cardinale ha voluto sottolineare che "gli atti omosessuali sono un peccato mortale, e per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per se stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita". "Dio ha benedetto, secondo il Libro della Genesi, il matrimonio tra uomo e donna, non si puÃ² benedire il peccato", ha detto parlando della 'Fiducia supplicans', la dichiarazione approvata anche da papa Francesco sulla benedizione delle coppie omosessuali.
Parlando di Papa Leone, invece, Mueller si lascia andare a un sorriso quando racconta che "la prima volta l'ho incontrato nella sagrestia di San Pietro pensavo che lui venisse da Chiclayo, che fosse peruviano, e ho parlato in spagnolo. Ma lui ha detto: sono americano e allora abbiamo parlato in inglese e abbiamo toccato temi delicati". "Vengo dalla teologia dogmatica, ho detto che il Papa non puÃ² destituire un vescovo senza un processo canonico e che i Papi non hanno modelli, ogni Papa ha la sua personalitÃ ma non possiamo introdurre categorie politiche", ha concluso, facendo un accenno, anche se non proprio esplicito, al caso del cardinale Becciu, sul quale peraltro si aprirÃ la prossima settimana il processo di appello. Fonte https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/09/17/card.-mueller-contro-lgbta-san-pietro-solo-propaganda_8840f6b0-2024-4076-ae9b-fd7d317aac1b.html