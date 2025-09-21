"Ho 56 anni e nessuno mi vuole a lavorare": la lettera-denuncia di Mathilde dal Molise”

La testimonianza di Mathilde, 56 anni, dal Molise, è il racconto amaro di una donna che cerca lavoro da anni senza ricevere risposte. Con una lettera aperta denuncia la discriminazione invisibile che colpisce le donne over 50.

La lettera integrale

Io sono Mathilde, ho 56 anni, abito in Molise. Vivo da sola, sono single e sto cercando di sopravvivere, il che non è facile. Sto cercando un lavoro da 3 anni, anche a tempo indeterminato se c’è la possibilità, magari!

Ho inviato più di 150 curriculum, forse anche di più, ma solo 2 aziende mi hanno risposto, le altre non mi hanno mai dato una risposta. La mia storia è troppo lunga da spiegare. Dopo 16 anni sono tornata al lavoro, posso solo dire che per 15 anni ho assistito mio padre, che è deceduto nel 2023, e da allora sto cercando lavoro. Non posso fare molte cose, ho anche una piccola invalidità del 46% e sono iscritta a diverse agenzie di lavoro. Nessuno mi ha mai chiamata. Anche se non ho tanta esperienza, non significa che io sia una donna stupida e che non capisca niente. Come in tutti i lavori, all’inizio si impara, giusto?

Io voglio solo lavorare per sopravvivere e vorrei avere una possibilità anche alla mia età di 56 anni. Mi sono scritta ad un Corso nell’ambito del SFL (SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO) e per 12 Mesi ho percepito 500 euro. Ho fatto il Corso di Magazziniere con rilascio di Patentino, che si conciliava con la mia invalidità. Avevo riposto tantissima speranza in questo Certificato per avere un lavoro.