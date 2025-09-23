Torino di Sangro, tragedia sul lavoro: 52enne muore schiacciato da una balla di polimeri

Un uomo di 52 anni Ã¨ morto schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L'incidente sul lavoro Ã¨ avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Il 52enne Ã¨ stato soccorso dai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma Ã¨ stata trasferita all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Nel frattempo, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Ortona sulle cause dell'incidente.



Fonte Sky TG24: https://tg24.sky.it/cronaca/2025/09/23/chieti-operaio-morto

Aggiornamento:

La vittima Ã¨ Rosario Di Palma, originario di Guardiabruna e residente a Vasto. La sua tragica scomparsa ha profondamente scosso entrambe le comunitÃ , dove era molto conosciuto. Il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha dichiarato: Â«Ho appreso con profonda tristezza del tragico incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Torino di Sangro, che Ã¨ costato la vita a un lavoratore. A nome dellâ€™intera comunitÃ provinciale esprimo il piÃ¹ sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso. Ogni vita spezzata sul luogo di lavoro rappresenta una ferita per tutti noi e ci richiama con forza alla necessitÃ di rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione, affinchÃ© tragedie come questa non debbano piÃ¹ ripetersi. Alla famiglia e ai colleghi della vittima giunga lâ€™abbraccio commosso della Provincia di Chieti.Â»









