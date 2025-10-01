Ricarica smartphone, ad Agnone si può fare su una panchina. Con l’energia solare, tra entusiasmo e qualche perplessità

Questa mattina in piazza Giovanni Paolo II è stata rimossa la vecchia panchina per far posto a un modello innovativo: una panchina solare con ricarica wireless per smartphone. Un arredo urbano all’avanguardia che unisce sostenibilità e tecnologia, permettendo ai cittadini non solo di riposarsi ma anche di ricaricare i propri dispositivi grazie all’energia del sole.

La novità è stata accolta con curiosità e sorpresa da molti passanti, affascinati da una soluzione che in altri Paesi è ormai comune. Alcuni hanno accolto con entusiasmo la ricarica senza fili, trovando utile poter unire relax e praticità.

Non tutti però sono pienamente soddisfatti. A manifestare qualche perplessità sono soprattutto i residenti “diversamente giovani”, che frequentano abitualmente la piazza per le loro lunghe soste di chiacchiere. La nuova panchina, infatti, è priva di schienale, dettaglio che penalizza la comodità e rischia di rendere meno accoglienti i momenti di socialità.

Una piccola rivoluzione urbana, dunque, che porta la città verso l’innovazione, ma che allo stesso tempo riapre il dibattito tra modernità e comfort, tra tecnologia e tradizione