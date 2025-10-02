Partecipa a Alto Molise

Lotta evasione fiscale, accordo Gdf-Procura-Agenzia Entrate

AttualitÃ 
Una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei piÃ¹ pericolosi fenomeni di evasione fiscale. Ãˆ il contenuto dell'accordo sottoscritto oggi a Campobasso tra la Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Entrate.  

 L'obiettivo Ã¨ quello di innalzare il livello della repressione delle condotte fraudolenti lesive degli interessi finanziari pubblici, garantendo il piÃ¹ stretto raccordo tra l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal pubblico ministero nella repressione dei delitti fiscali. I

il protocollo, inoltre, mira a fornire all'AutoritÃ  giudiziaria una tempestiva ricognizione dei patrimoni mobiliari e immobiliari per consentire la sistematica aggressione con provvedimenti do sequestro preventivo finalizzati al definitivo recupero dei proventi illeciti frutto dell'evasione fiscale.

