A Termoli la presentazione ufficiale della ASD Termoli Pallavolo: entusiasmo e ambizione per una nuova stagione da protagonisti

Quello di ieri è stato un pomeriggio pieno di energia e passione, in occasione della presentazione ufficiale delle squadre della ASD Termoli Pallavolo per la stagione sportiva 2025/2026. Un evento di grande partecipazione che ha unito atleti, dirigenti, sponsor, studenti e appassionati, tutti accomunati dall’amore per la pallavolo e dall’orgoglio per una realtà che continua a crescere e a far sognare la città.

Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare la vicinanza delle amministrazioni al mondo dello sport e, in particolare, a una società che negli ultimi anni ha saputo portare in alto il nome della città. Dalla Serie B maschile alla Serie D femminile, fino al settore giovanile, la società termolese ha presentato con orgoglio tutte le proprie formazioni, celebrando un traguardo storico per la città. Ma non ci si ferma qui: l’obiettivo dichiarato è puntare alla Serie A, un sogno che sta prendendo forma grazie a impegno, passione e programmazione. Durante la cerimonia non sono mancati i ringraziamenti agli sponsor, rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali del territorio, che con il loro sostegno rendono possibile la crescita e la solidità della società sportiva.



A rendere ancora più speciale la giornata è stata la calorosa partecipazione dell’IPSEOA “Federico di Svevia”, che ha ospitato la manifestazione nei propri locali. Gli studenti e il personale dell’istituto alberghiero hanno curato un ricco buffet, segno di accoglienza e gratitudine verso la squadra e i presenti. Un gesto semplice ma significativo per celebrare l’impegno e i successi che hanno reso orgogliosa l’intera comunità termolese. L’augurio, condiviso da tutti, è che la Termoli Pallavolo possa continuare a collezionare vittorie e soddisfazioni, portando in alto Termoli e il Molise con la stessa grinta e determinazione che l’hanno condotta a questi traguardi.