Studente intrappolato al Terminal, Azione Universitaria Unimol: “Trascurata la sicurezza, servono trasporti adeguati”

«Azione Universitaria Unimol - si legge in una nota degli studenti - esprime piena solidarietà allo studente rimasto intrappolato nel sovrappasso Terminal. Quanto accaduto ieri sera al sovrappasso Terminal è gravissimo: uno studente è rimasto intrappolato, esponendosi a rischi seri per la propria incolumità. Un episodio che dimostra l’assoluta trascuratezza verso la sicurezza e la mobilità degli studenti molisani, che rappresentano il cuore pulsante della nostra università e, più in generale, del futuro della regione.

Se non puntiamo sull’università e sugli studenti, cosa ne resterà del Molise? La regione rischia di spopolarsi ulteriormente, perdendo energie, intelligenze e innovazione. Campobasso deve essere una città a misura di studente, non un territorio pieno di ostacoli e pericoli.

Per gli studenti UniMol, sia in sede sia fuori sede, i trasporti e i collegamenti con la città sono essenziali. Proprio la scorsa settimana, il Circolo Studentesco di Azione Universitaria ha evidenziato i problemi di mobilità serale che interessano decine di ragazzi e ragazze dello studentato di Medicina. L’episodio di ieri sera non è un caso isolato: l’interruzione delle corse degli autobus intorno alle 20:30 lascia circa 60 universitari isolati in aree prive di servizi e con difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, creando un rischio concreto per la loro sicurezza.

Chiudere un sovrappasso o nascondere il degrado non risolve nulla: servono interventi concreti, seri e duraturi. Azione Universitaria chiede all’amministrazione comunale di Campobasso di agire con responsabilità e pragmatismo, garantendo maggiore attenzione agli studenti locali e fuori sede, per il bene della città e dell’università.

Il Circolo propone due interventi immediati: estensione delle corse serali fino a mezzanotte nei giorni feriali e fino alle 2 del sabato notte; riesame complessivo delle linee urbane e degli orari, per renderli più efficienti e rispondenti alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini; evitare la chiusura del sovrappasso e garantire durante le ore serali più delicate, presenza di operatori di sicurezza o volontari formati per garantire il passaggio sicuro degli studenti che usufruiscono del sovrappasso non solo per arrivare al Terminal Bus ma anche per accorciare le distanze pedonali.

Investire sugli studenti significa investire sul futuro della regione: garantire trasporti sicuri e funzionali non è un lusso, ma un imperativo per costruire un Molise moderno, attrattivo e pronto a trattenere i giovani. Ignorare questi segnali equivale a condannare la regione all’isolamento e allo spopolamento».