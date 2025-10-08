“Ottobre Rosa ASReM 2025: al via la prevenzione del tumore al seno per le donne tra i 45 e i 49 anni

L’ASReM in collaborazione con la Breast Unit e le U.O.C. di Radiodiagnostica dei Presidi Ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia, promuove una campagna di screening mammografico dedicato alle donne di età compresa tra i 45 anni e i 49 anni, una fascia di età non compresa in quella garantita dal Programma di Screening Oncologico Regionale.

Sarà quindi possibile sottoporsi ad una mammografia gratuita prenotando la prestazione al numero 0874/409514, il venerdì ed il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per sottoporsi all’esame è necessaria una richiesta del Medico di Medicina Generale con il codice di esenzione “D01-campagna di screening regionale”.



Gli eventuali controlli di II livello saranno comunque assicurati dal personale delle Radiodiagnostiche e della Breast Unit.

Si precisa, invece, che le donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni possono accedere al Programma di screening regionale di prevenzione del tumore della mammella attivo in Regione Molise previa prenotazione telefonica al numero 0874/1866000.