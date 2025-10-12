Paupisi si mobilita per Mario e Antonia: raccolta fondi e offerte di lavoro per sostenere i due giovani

Paupisi si stringe attorno a Mario: la comunità si mobilita per ridare speranza al giovane rimasto solo

Una comunità intera si è mossa, unita da un solo pensiero: non lasciare solo Mario Ocone, il ragazzo di 21 anni sopravvissuto alla tragedia che il 30 settembre ha sconvolto il piccolo borgo di Paupisi, nel Beneventano.

In una sola notte, Mario ha perso tutto: la madre Elisa Polcino, 49 anni, e il fratello minore Cosimo, appena quindicenne, uccisi dal padre Salvatore Ocone, che ha anche ferito gravemente la figlia Antonia, di 16 anni, prima di darsi alla fuga.

Una notte di follia che ha lasciato dietro di sé dolore, sgomento e un vuoto profondo in un’intera comunità.

Oggi Salvatore Ocone si trova in carcere a Campobasso, accusato di duplice omicidio, tentato omicidio e sequestro di persona, mentre la giovane Antonia lotta ancora in ospedale per tornare alla vita.

Nel frattempo, Paupisi ha scelto di reagire con solidarietà e cuore.

Dopo i funerali di Elisa e Cosimo, celebrati nella chiesa di Santa Maria del Bosco in un clima di commozione e silenzio, è nata spontaneamente un’ondata di affetto nei confronti di Mario.

Molti cittadini hanno proposto una raccolta fondi per aiutarlo ad affrontare le difficoltà quotidiane e ricostruire un futuro che, fino a pochi giorni fa, sembrava spazzato via.

A questa iniziativa si sono uniti anche alcuni imprenditori locali, che – in forma anonima – hanno deciso di offrirgli un lavoro stabile in zona, per consentirgli di restare vicino alla sorella e alle proprie radici.

Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia quanto forte possa essere la rete di solidarietà in un piccolo paese.

Nel dolore più profondo, Paupisi ha dimostrato che la comunità può diventare famiglia.

Un abbraccio collettivo, silenzioso ma concreto, per dire a Mario che non è solo e che, nonostante tutto, la speranza può ancora trovare spazio anche tra le macerie della tragedia.