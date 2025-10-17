Attentato contro Ranucci, Cimino: fatto inquietante, giornalisti lasciati soli

L'Ordine dei giornalisti del Molise esprime massima solidarietÃ e vicinanza al collega di Report, Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, vittime dell'attentato intimidatorio accaduto nella serata di ieri, vicino all'abitazione.

"Dispiace che un evento del genere - dichiara il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino -, ci porti indietro nella memoria e, dimostri, ancora una volta, come molti giornalisti siano lasciati soli nel difficile ruolo delle inchieste".

"Ãˆ sempre piÃ¹ rischioso - evidenzia Cimino - raccontare anche le pieghe piÃ¹ inquietanti della societÃ , dell'economia, della politica, della finanza. Quanto accaduto ce lo dimostra, ma siamo certi che lo Stato garantirÃ al collega Ranucci e alla sua famiglia, la massima protezione per continuare ad esercitare il suo lavoro, come siamo certi che gli inquirenti faranno di tutto per scovare e condannare i mandanti e gli autori del folle gesto".

